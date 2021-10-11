Директора строительной компании в Калининграде обвинили в обмане дольщиков на 71 млн руб.

КАЛИНИНГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Руководителя строительной компании в Калининградской области обвинили в мошенничестве при строительстве трех многоквартирных домов. Местным властям нанесен ущерб более чем на 4,5 млн рублей, участникам долевого строительства - на 71 млн рублей. Об этом журналистам сообщила в понедельник начальник пресс-службы областного УМВД Светлана Поставничая.

"По версии следствия, коммерсант заключил с 36 гражданами договоры участия в долевом строительстве и не выполнил своих обязательств. Три многоквартирных дома в поселке Невское Гурьевского района [области] должны были быть сданы еще в 2017-2018 годах, однако до сих пор они построены лишь частично. Ущерб потерпевшим оценивается на сумму более 71 млн рублей", - сообщила Поставничая.

Кроме того, обвиняемый нанес ущерб администрации района на сумму более 4,5 млн рублей, незаконно выкупив два земельных участка площадью 1 700 кв. м. Он предоставил подложные документы о том, что на территориях находятся возведенные им строения и, соответственно, у него есть право приобрести земли за 10 % от их рыночной стоимости. Эти факты были выявлены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Полицейские совместно со следователями и при участии Росгвардии провели обыски, изъяли документацию и вещественные доказательства. Обвиняемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В настоящее время он знакомится с материалами уголовного дела.