{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция начала проверку в Тульской области, где школьник ранил своего друга ножом

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пострадавший мальчик был доставлен в больницу

ТУЛА, 11 октября. /ТАСС/. Управление МВД по Тульской области проведет проверку по факту инцидента, во время которого десятилетний школьник порезал ножом своего друга. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. 

"Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе МВД в установленном законом порядке. Проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пострадавший мальчик был доставлен в больницу. "Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести в Тульской областной детской клинической больнице", - сказали в пресс-службе.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что инцидент произошел в Киреевском районе Тульской области. 12-летний мальчик высыпал своему 10-летнему другу за шиворот горсть опавшей листвы. В ответ младший школьник достал нож и ранил его.

Теги
РоссияТульская область
В Адыгее осужденный приговорен к семи годам колонии за формирование экстремистской ячейки
Преступная деятельность Рафаэля Рахметова была пресечена ФСБ во взаимодействии с республиканским УФСИН
Читать полностью