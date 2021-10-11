Полиция начала проверку в Тульской области, где школьник ранил своего друга ножом

ТУЛА, 11 октября. /ТАСС/. Управление МВД по Тульской области проведет проверку по факту инцидента, во время которого десятилетний школьник порезал ножом своего друга. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Сообщение о происшествии зарегистрировано в отделе МВД в установленном законом порядке. Проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, пострадавший мальчик был доставлен в больницу. "Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести в Тульской областной детской клинической больнице", - сказали в пресс-службе.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что инцидент произошел в Киреевском районе Тульской области. 12-летний мальчик высыпал своему 10-летнему другу за шиворот горсть опавшей листвы. В ответ младший школьник достал нож и ранил его.