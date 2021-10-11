Водитель сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе в Москве

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Mercedes сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на востоке Москвы. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной Гоавтоинспекции.

"Только что на 16-й Парковой улице у дома 6 водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на маму и 6-летнего ребенка, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что женщина и ребенок, по предварительным данным, госпитализированы с ссадинами и ушибами.