Власти Болгарии сообщили, что застрявший на камнях сухогруз можно считать затонувшим

СОФИЯ, 11 октября. /ТАСС/. Сухогруз Vera SU, застрявший на камнях в районе заповедника "Яйлата" на северном побережье Болгарии, можно считать затонувшим. Об этом по итогам обследования судна, совершенного в понедельник водолазами, сообщил на брифинге исполнительный директор агентства "Морская администрация" Венцислав Иванов.

"Машинное отделение сухогруза затоплено водой, которая продолжает прибывать, можно считать, что судно затонуло", - сообщил Иванов. Он дополнил, что сухогруз находится в стабильном положении и на данный момент угрозы его быстрого разрушения нет.

Ситуацию с Vera SU прокомментировал в понедельник президент Болгарии Румен Радев. По его мнению, страна оказалась не готова справиться с подобного рода происшествием. "В связи с аварией сухогруза техническому правительству пришлось действовать в ситуации, когда отсутствует техническая, нормативная и организационная готовность государства по проведению операции по спасению на море. Все властные органы, сформированные предыдущими управляющими, с людьми ими назначенными, не были подготовлены к подобному происшествию и не имели необходимой техники. Но, несмотря на все сложности, правительство сумело взять ситуацию под контроль", - сказал Радев, высказывание которого приводит пресс-служба.

Ранее представитель Национальной следственной службы, ведущей расследование происшествия, Иво Ангелов сообщил, что вероятнее всего авария произошла из-за действий вахтенного помощника, который заснул во время своего дежурства и утратил контроль над положением судна. "На основании собранных на данный момент доказательств можно сделать вывод о том, что вахтенный офицер заснул на 15-20 минут и пропустил рекомендованную точку поворота судна на новый курс, что и привело к аварии", - сообщил он.

Следовавший с Украины в болгарский порт Варна сухогруз Vera SU 20 сентября из-за навигационной ошибки сел на мель у побережья Болгарии. При ударе носовая часть судна, которое шло на скорости около 7 узлов, получила серьезные повреждения. Никто из девяти членов экипажа не пострадал. На борту находятся 3,3 тыс. тонн азотных удобрений. Попытки разгрузить судно и снять его с камней успехом не увенчались. Болгарский суд оставил под арестом капитана и второго помощника сухогруза, которых прокуратура обвинила в аварии, причинении существенного повреждения чужому имуществу и создании ситуации, угрожающей жизни других граждан.