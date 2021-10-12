В России за сутки потушили лесные пожары на площади 1,2 тыс. га

ТАСС, 12 октября. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 38 лесных пожаров общей площадью 1 208 га. Об этом сообщила во вторник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 11.10.2021 г. в России лесопожарными силами ликвидировано 38 лесных пожаров на площади 1 208 га. На 00:00 мск 12.10.2021 г. на территории Российской Федерации действовало 17 лесных пожаров на площади 95 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Свердловской области зафиксировано 10 пожаров на площади 33 га, пожар площадью восемь га в Невьянском городском округе и пожар на площади пять га в Екатеринбурге. В Курганской области действует пожар площадью 27 га, в Тюменской области - два пожара на площади 21 га, в Оренбургской области - пожар площадью один га, в Нижегородской области - пожар площадью один га.

На тушении задействован 481 человек, 192 единицы техники, одно воздушное судно, еще 10 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт в 58 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим действует в 24 субъектах РФ.