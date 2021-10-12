Ураган повредил фасады и крыши домов на курильском острове Парамушир

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Ураганный ветер повредил в Северо-Курильске на острове Парамушир (северная группа Курильских островов, Сахалинская область) фасады и крыши домов, повалил дорожные знаки и стал причиной отмены школьных занятий. Об этом во вторник сообщил ТАСС мэр Северо-Курильского городского округа Александр Овсянников.

"Ураганный ветер скоростью свыше 30 м/с бушует в Северо-Курильске с понедельника, сегодня ветер продолжается. На двух многоквартирных домах частично повреждены фасады, повалило дорожные знаки, мачты освещения в парке", - рассказал глава района и добавил, что восстановительные работы уже начались.

Он также отметил, что школьные занятия отменены второй день, но детские сады функционируют в штатном режиме. Были проблемы с энергоснабжением, но сейчас оно восстановлено. Проблем с водоснабжением нет, все объекты жизнеобеспечения в городе работают.