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Двух фермеров в Челябинской области осудили за махинации с субсидиями на 15,5 млн рублей

Предприниматели предоставили в областное министерство сельского хозяйства фиктивные платежные документы, что позволило им получить субсидии незаконно

ЧЕЛЯБИНСК, 12 октября. /ТАСС/. Верхнеуральский районный суд Челябинской области признал двух фермеров виновными в том, что они незаконно получили субсидии на общую сумму 15,5 млн рублей, участвуя в национальном проекте. Одному из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 6,5 лет, второго осудили условно на четыре года, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой УФСБ России по региону.

"Сотрудники УФСБ выявили преступления при реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", совершенные двумя жителями региона при получении субсидий. <...> Одному из виновных Верхнеуральский районный суд назначил наказание по ч. 4 ст. 159 "Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере" УК РФ в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а другому - по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 327 "Подделка официальных документов" УК РФ в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 700 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, расследование уголовных дел велось ОМВД России по Верхнеуральскому району. По данным силовиков, оба гражданина, являясь главами крестьянско-фермерских хозяйств, вступили в сговор и предоставили в областное министерство сельского хозяйства фиктивные платежные документы, что позволило им получить субсидии незаконно.

По решению суда осужденным также придется возместить материальный ущерб, причиненный министерству сельского хозяйства Челябинской области.

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РоссияЧелябинская область
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