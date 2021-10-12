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Полиция начала проверку после угроз взрыва трех посольств в Москве

Информация о минировании посольств Алжира, Абхазии, Грузии, стадионов "РЖД-Арена", "Лужники", "Открытие Банк Арена" и аэропорта Внуково оказалась ложной

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции начали доследственную проверку после информации об угрозе взрыва посольств Алжира, Абхазии, Грузии, а также трех стадионов и аэропорта Внуково в Москве. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 11 октября в дежурную часть управления внутренних дел по Центральному административному округу (ЦАО) Главного управления МВД России столицы поступило письмо по электронной почте от мужчины. В нем он пообещал устроить "великий спектакль в городе Москве", заложив через пособников бомбы в посольствах Алжира, Абхазии, Грузии. Сам же злоумышленник с помощью дронов пригрозил взорвать стадионы "РЖД-Арена", "Лужники", "Открытие Банк Арена", а также аэропорт Внуково", - сказал собеседник агентства.

Специалисты провели обследования данных объектов, взрывные устройства и взрывчатые вещества обнаружены не были. Эвакуация на время проверки не проводилась. Информация о "минировании" оказалась ложной. "По данному факту начата доследственная проверка", - добавил источник.

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