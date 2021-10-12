Экс-главе астраханского Минфина, осужденному на 5,5 года, смягчили приговор на полгода

АСТРАХАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Астраханского областного суда смягчила приговор до пяти лет колонии экс-главе астраханского Минфина Виталию Шведову, осужденному ранее на 5,5 года за злоупотребление должностными полномочиями, приговор экс-главе астраханского правительства Расулу Султанову сроком на пять лет колонии оставили без изменения. Об этом сообщил ТАСС представитель суда во вторник.

"Приговор был изменен в части смягчения приговора до пяти лет Шведову, осужденному ранее на 5,5 года. Приговор Султанову оставлен без изменения", - сообщил собеседник агентству.

21 июня 2021 года Кировский районный суд Астрахани признал виновными бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова и бывшего и.о. вице-премьера правительства, экс-главу Минфина области Виталия Шведова в злоупотреблении должностными полномочиями, приговорив Султанова к пяти годам лишения свободы, а Шведова - к 5,5 года. Чиновники обвинялись по ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия". Их задержали в Астрахани в июле 2019 года.

По версии следствия, в 2018 году Шведов и Султанов необоснованно привлекли коммерческие кредиты для нужд региона, предоставленные по ставкам от 7 до 8,5% годовых на сумму 6,2 млрд рублей. При этом на счетах бюджета области находились значительные остатки денежных средств, указанные чиновники могли привлечь государственный кредит в сумме свыше 2 млрд рублей по ставке 0,1% годовых. В результате их действий бюджету Астраханской области был причинен ущерб в размере более 405 млн рублей.