Двоих пострадавших в авиакатастрофе в Татарстане транспортируют в Уфу

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Двоих пострадавших в авиакатастрофе под Мензелинском в Татарстане транспортируют в Уфу для дальнейшего лечения по месту жительства. Об этом ТАСС сообщили во вторник в Министерстве здравоохранения Татарстана.

"Двоих пациентов из больницы скорой медицинской помощи Челнов планируется сегодня транспортировать в Уфу по месту жительства и в интересах самих пациентов. Остальные [пациенты] в сознании, в стабильном состоянии, остаются под наблюдением врачей", - сообщили в Минздраве региона.

Накануне стало известно, что двоих пациентов перевели из реанимации в травматологию. Минздрав Татарстана давал благоприятный прогноз в отношении пяти пострадавших (всего их шесть) при крушении самолета в Мензелинском районе Татарстана.

Уточняется, что доставленный в Казань санавиацией пострадавший получил множественные травмы, его прооперировали 10 октября. 12 октября ему предстоит перенести еще одну операцию, его состояние медики оценивают как стабильно тяжелое.

Утром 10 октября в Мензелинском районе Татарстана самолет L-410 совершил жесткую посадку. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. В результате крушения 16 человек погибли, еще шесть пострадали. Президент Татарстана сообщил, что до крушения пилоты докладывали об отказе одного двигателя и просили разрешения на посадку. Военные следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Обстоятельства произошедшего также проверит прокуратура.