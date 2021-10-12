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В Госавтоинспекции опровергли факт ДТП на набережной Тараса Шевченко

Автомобиль должен был упасть в воду по задумке создателей фильма, съемки были согласованы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Автомобиль упал в Москву-реку на набережной Тараса Шевченко во время съемок фильма, пострадавших нет. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ранее в столичном департаменте транспорта сообщили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и упал в реку на набережной Тараса Шевченко. "Не подтверждаем факт ДТП на набережной Тараса Шевченко, дом 2. В этом месте в настоящий момент проходят съемки фильма. Автомобиль был подвешен над рекой по задумке авторов и упал в воду", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что пострадавших в результате падения машины нет, помощь не требуется. Оформления дорожной аварии не будет. "Съемки согласованы", - подчеркнули в пресс-службе.

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