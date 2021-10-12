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Два здания Роспотребнадзора в Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании

Здания обследуют сотрудники правоохранительных органов

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Два здания управления Роспотребнадзора по Татарстану в Казани эвакуировали из-за поступившего сообщения о взрывном устройстве. На местах работают правоохранительные органы, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

"Поступило сообщение о минировании. Проведена эвакуация управления Роспотребнадзора по РТ (здания на Большой Красной, 30 и Сеченова, 13а)", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на местах работают правоохранительные органы.

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