Два здания Роспотребнадзора в Казани эвакуировали из-за сообщения о минировании

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Два здания управления Роспотребнадзора по Татарстану в Казани эвакуировали из-за поступившего сообщения о взрывном устройстве. На местах работают правоохранительные органы, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

"Поступило сообщение о минировании. Проведена эвакуация управления Роспотребнадзора по РТ (здания на Большой Красной, 30 и Сеченова, 13а)", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на местах работают правоохранительные органы.