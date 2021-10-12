Карантин из-за птичьего гриппа ввели еще в одном населенном пункте Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Карантин из-за высокопатогенного гриппа птиц установили в селе Бердюжского района Тюменской области с 12 октября до стабилизации ситуации. Об этом во вторник сообщил журналистам региональный оперативный штаб.

"В селе Полозаозерье, Бердюжского района, Тюменской области установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор 12 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

В зону наблюдения вошли села Бердюжье и Истошино, деревни Луговая, Босоногова, Шабурова, Кутырева, Гагарина и Чесноки Бердюжского района, а также деревня Няшино Армизонского района Тюменской области. Карантин устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы.

Ранее карантин из-за птичьего гриппа был объявлен в четырех населенных пунктах Тюменского района с 22 сентября, в двух населенных пунктах Исетского района с 4 октября, на части территории Ялуторовска и Ялуторовского района с 8 октября.