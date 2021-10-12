В Волгограде вандалы облили краской мемориальную доску памяти первого губернатора

ВОЛГОГРАД, 12 октября. /ТАСС/. Вандалы облили краской мемориальную доску в Волгограде, установленную на днях на доме, где жил экс-губернатор Волгоградской области Иван Шабунин. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Полицейские устанавливают личности неизвестных, обливших краской мемориальную доску на д. 2 по ул. Чуйкова. По данному факту проводится проверка, на месте работает следственно-оперативная группа ОП-4", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы областной администрации, торжественное открытие мемориальной доски в честь первого главы региона Ивана Шабунина на улице Чуйкова состоялось 9 октября. Решение увековечить память о первом губернаторе приняла волгоградская городская дума по инициативе городского совета ветеранов.