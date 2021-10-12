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В Непале 28 человек погибли в ДТП с автобусом

Еще 14 человек пострадали

ТАСС, 12 октября. По меньшей мере 28 человек погибли, еще 14 пострадали во вторник в результате падения пассажирского автобуса с обрыва на западе Непала. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По их информации, в автобусе находились 42 человека, когда произошел инцидент. Большинство погибших были студентами и рабочими мигрантами.

По предварительным итогам расследования, водитель потерял управление после того, как шины автобуса лопнули на трудном участке дороги, отметил представитель власти.

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