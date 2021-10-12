Двое неизвестных в полицейской форме ограбили мужчину на востоке Москвы

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Двое неизвестных в форме сотрудников правоохранительных органов, применив наручники, ограбили мужчину на 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

"Около 01:40 мск двое неизвестных в форме сотрудников правоохранительных органов на Суздальской улице, применив физическую силу к мужчине, надели наручники ему на запястье, похитили более 300 тыс. рублей, а затем скрылись с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже (ч. 2, ст. 161 УК РФ). В настоящее время злоумышленники разыскиваются. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что неизвестные были в форме полицейских.