{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двое неизвестных в полицейской форме ограбили мужчину на востоке Москвы

Они похитили более 300 тыс. рублей, а затем скрылись с места происшествия

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Двое неизвестных в форме сотрудников правоохранительных органов, применив наручники, ограбили мужчину на 300 тыс. рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

"Около 01:40 мск двое неизвестных в форме сотрудников правоохранительных органов на Суздальской улице, применив физическую силу к мужчине, надели наручники ему на запястье, похитили более 300 тыс. рублей, а затем скрылись с места происшествия", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о грабеже (ч. 2, ст. 161 УК РФ). В настоящее время злоумышленники разыскиваются. Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что неизвестные были в форме полицейских.

Теги
Россия
Шестуна этапировали в СИЗО №1 в Твери
СМИ ранее сообщили, что экс-главу Серпуховского района этапировали из Ногинска, предположительно, 2 октября "в неизвестном направлении"
Читать полностью