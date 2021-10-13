После ДТП с тремя грузовиками в Марий Эл госпитализировали пять человек

ТАСС, 13 октября. Пять человек госпитализировали в результате ДТП с тремя грузовиками и двумя легковыми автомобилями в Звениговском районе Марий Эл. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

"Пять человек доставлены в больницу в результате ДТП в Звениговском районе. Как сообщалось ранее, 13 октября на 37-м км автодороги "Вятка" в месте производства дорожных работ произошло столкновение пяти автомашин - трех грузовых автомашин и двух легковых", - сказано в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД, организовано реверсивное движение, обстоятельства устанавливаются.