УФСИН по Тверской области опровергло информацию об избиении Шестуна в СИЗО

ТАСС. 13 октября. Управление ФСИН по Тверской области в среду опровергло информацию нескольких СМИ о том, что осужденный за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун был якобы избит в СИЗО №1 Твери, куда был этапирован из Ногинска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"В связи с распространением в ряде СМИ информации о якобы избиении сотрудниками СИЗО-1 УФСИН по Тверской области осужденного А. Шестуна сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Физическая сила и специальные средства сотрудниками СИЗО № 1 к А. Шестуну не применялись, что подтверждается данными видеорегистратора", - говорится в тексте предоставленного документа.

При этом в пресс-службе подтвердили факт назначения Шестуну дисциплинарного взыскания за неоднократные нарушения правил внутреннего распорядка исправительного учреждения. "При применении мер взыскания к осужденному к лишению свободы учитывались все обстоятельства совершения нарушений. Порядок применения мер взыскания к осужденному к лишению свободы определен Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации и соблюден администрацией исправительного учреждения", - отметили в пресс-службе.

В конце июля Шестун, который проходил лечение в тюремной больнице Торжка, был этапирован в следственный изолятор Ногинска в рамках уголовного дела об оскорблении судьи. 12 октября стало известно, что его доставили в СИЗО №1 Твери. Затем супруга Шестуна сообщила о том, что у него произошел конфликт с сотрудниками ФСИН, после которого он попал в штрафной изолятор (ШИЗО). В некоторых СМИ сообщалось, что к Шестуну якобы применялось физическое насилие в СИЗО.

Подольский суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 49 млн рублей. Как установили следствие и суд, в должности главы Серпуховского района в период с 2003-го по 2018 год Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков. Вину Шестун не признал и после кассации намерен обжаловать приговор в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).