В Приамурье мошенник причинил ущерб сельхозпроизводителям на 44,5 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 октября. /ТАСС/. Полицейские в Амурской области установили причастность предпринимателя к семи эпизодам мошенничества в сфере сельхозпроизводства. Сумма ущерба оценивается в 44,5 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства управления МВД России по региону.

"Установлена причастность обвиняемого к семи эпизодам противоправной деятельности, в результате которой сельхозпроизводителям причинен ущерб на сумму около 44,5 млн рублей. Индивидуальный предприниматель обвиняется в ряде мошенничеств и грабеже, совершенных в крупном и особо крупном размерах", - говорится в сообщении.

Следователями установлено, что в 2019 году подозреваемый, освободившись из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за мошенничество, зарегистрировал на свое имя ИП, основным направлением работы которого была заявлена "Оптовая продажа соевых бобов". Вместе с тем им была разработана схема обмана руководителей крестьянско-фермерских хозяйств и бизнесменов сферы оптовых закупок сельскохозяйственных ресурсов.

"Уже в декабре 2019 года его первой жертвой стал коммерсант из Благовещенска. Заключив устный договор с его китайскими партнерами на поставку 200 тонн сои из села Некрасовка Белогорского района, злоумышленник смог убедить мужчину произвести полный расчет за продукцию, которой в действительности никогда не располагал. Полученными по безналичному банковскому переводу 7,2 млн рублей лжепредприниматель впоследствии распорядился по своему усмотрению. Таким же способом, но уже в 2020 году он обманул генерального директора одного из сельхозпредприятий города Хабаровска", - отмечается в сообщении.

С пятью потерпевшими фермерами мужчина заключал договоры на приобретение заготовленных ими цельных соевых бобов. В подтверждение своей платежеспособности он по мессенджеру направлял электронные платежные поручения о якобы осуществлении его ИП безналичной оплаты за покупку, которые фактически не могли быть исполнены из-за отсутствия средств на указанном им банковском счете. На арендованных грузовых автомобилях обвиняемый доставлял сою на склады Благовещенска, а впоследствии перепродавал перекупщикам из Китая.

Действия 34-летнего мужчины квалифицированы по ч.3 и 4 ст.159 УК РФ ("Мошенничество"), а также п. "б" ч.3 ст.161 УК РФ ("Грабеж").