Два участка трассы Екатеринбург - Шадринск - Курган перекрыли из-за смога

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Несколько участков федеральной автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган перекрыли из-за смога от тлеющих торфяников на юге Екатеринбурга. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Свердловской области.

"Из-за задымления полностью перекрыто движение на участке с 69-го по 77-й км федеральной автодороги Екатеринбург - Шадринск - Курган. На месте дежурят наряды ГИБДД, информируют граждан о перекрытии трассы, предупреждают об опасности движения. Объездных путей перекрытого участка нет. Также из-за задымления перекрыт участок со 122-го по 130-й км этой трассы, инспекторы ДПС отправляют транспорт через Колчеданский тракт и город Каменск-Уральский", - говорится в сообщении.

Работа образовательных организаций

Администрация школы № 215 в микрорайоне Солнечном перевела учащихся на дистанционный режим обучения. Районный детский сад рекомендовал родителям по возможности не приводить детей, сообщили ТАСС в департаменте образования города.

"Из-за густого смога в микрорайоне Солнечном администрация школы № 215 приняла решение на сегодняшний день перевести детей на обучение с применением дистанционных технологий, оповестив об этом родителей. Администрация школы также оповестит родителей о решении, как в дальнейшем будет проходить обучение - это зависит от развития ситуации в микрорайоне", - сообщили в департаменте.

Там уточнили, что в детском саду № 437, здания которого также располагаются в микрорайоне Солнечном, администрация уже также попросила родителей по возможности не приводить детей в учреждение. "Но если такой возможности нет, то дети будут находиться под присмотром воспитателей с соблюдением мер безопасности", - пояснили в департаменте.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться в соцсетях на нулевую видимость и усилившийся запах гари. Микрорайон Солнечный на юге города, возле которого находится тлеющий торфяник, затянуло дымом, видимость там минимальная. Специалисты Роспотребнадзора проведут оценку содержание вредных примесей в воздухе.