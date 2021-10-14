Более десяти рейсов задержали в аэропортах Нижневартовска и Сургута из-за тумана

ХАНТЫ-МАНСИЙСК ,14 октября. /ТАСС/. Задержка более десяти рейсов на прилет и вылет произошла утром в четверг в крупнейших аэропортах Ханты-Мансийского автономного округа - Сургуте и Нижневартовске.

"Рейсы задержаны из-за метеоусловий в аэропорту Сургута: туман", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Сургут.

В свою очередь, в справочной аэропорта Нижневартовска ТАСС также сообщили, что рейсы задержаны из-за тумана.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Сургут, суммарно задержано более десяти рейсов на прилет и вылет. В частности, это рейсы в Москву, Махачкалу, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск, Новосибирск. В аэропорту Нижневартовска, по данным онлайн-табло, задержаны рейсы в Новосибирск, Москву, Ханты-Мансийск.