Блогер, сбившая ребенка на западе Москвы, имеет десятки штрафов за превышение скорости

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Блогер Ирина Ледник, которая 12 октября сбила ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе на западе Москвы, имеет несколько десятков штрафов за превышение скорости. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Позавчера вечером на западе Москвы произошла авария с участием известного блогера. Владелец люксового автомобиля Bentley Ирина Ледник наехала на ребенка (мальчик, 11 лет), он переезжал на самокате пешеходный переход. <…> По нашей информации, у водителя Bentley несколько десятков штрафов за существенное превышение скорости в этом году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ребенок был доставлен в медицинское учреждение, у него сотрясение головного мозга и травмы.

"Такое поведение недопустимо. И наказание должно быть соответствующим, чтобы подобные страшные инциденты не повторялись", - отмечается в публикации.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что 12 октября около 18:00 на улице Столетова в Москве водитель автомобиля Bentley совершил наезд на ребенка на нерегулируемом пешеходном переходе.