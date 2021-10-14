Глава СК обратил внимание на видео конфликта между пассажирами метро Москвы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ затребовал доклад об обстоятельствах конфликта между пассажирами в вагоне поезда на станции "Текстильщики" московского метро. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

"Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве А. А. Стрижову доложить об обстоятельствах инцидента в Московском метрополитене", - говорится в сообщении.

Ранее в интернете появилась видеозапись конфликта пассажиров в вагоне метро, где несколько агрессивных граждан стали приставать к девушке. За нее сразу вступился другой пассажир, а чуть позже и остальные люди, находившиеся рядом. Дебоширов удалось высадить из поезда на станции "Текстильщики". Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве, в связи с публикацией видеоролика сотрудниками УВД на Московском метрополитене проводится проверка. В ГУ МВД сообщили, что в полицию письменных заявлений от участников инцидента не поступало. По предварительным данным, пострадавших нет.