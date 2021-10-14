Три человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Грузовой тягач и еще три автомобиля столкнулись в ночь на четверг на трассе в Челябинской области в условиях плохой видимости. В результате три человека были госпитализированы, говорится в сообщении, распространенном отделением пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону.

Отмечается, что к моменту ДТП один из участников (ВАЗ-21140) остановился и стоял, по предварительным данным, из-за плохой видимости на трассе.

"14 октября в 00:30 (22:30 мск) на 54-м километре автодороги подъезд к Екатеринбургу, на территории Сосновского района Челябинской области, по предварительным данным, водитель, управляя автомобилем "Рено" (грузовой тягач) с полуприцепом, совершил наезд на автомобиль "ВАЗ-21140", <…> после чего автомобиль ВАЗ совершил наезд на автомобиль "Лада-Гранта", который столкнулся с автомобилем "Луидор", - сказано в сообщении.

По данным местных СМИ, видимость могла быть недостаточной из-за дыма от природных пожаров, который дошел до Челябинской области из соседних регионов.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.