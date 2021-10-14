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В отношении депутата в Приморье возбудили дело по подозрению в даче взятки

По версии следствия, он дал взятку другому депутату для того, чтобы тот проголосовал за него на выборах

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело в отношении депутата муниципального комитета Славянки в Приморье, которого подозревают в даче взятки за голосование за него на выборах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"Руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении депутата муниципального комитета Славянского городского поселения Хасанского муниципального района Приморского края. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 сентября депутат муниципального комитета Славянского городского поселения в припаркованном автомобиле передал другому депутату того же поселения 300 тыс. рублей. Деньги являлись частью от общей суммы взятки в размере 500 тыс. рублей и передавались за голосование последней в пользу подозреваемого на предстоящих выборах председателя муниципального комитета Славянского городского поселения. Передача денежных средств происходила под наблюдением сотрудников ФСБ в ходе оперативно-разыскного мероприятия.

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РоссияПриморский край
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