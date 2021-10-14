ФСБ установила личность курганского студента, угрожавшего совершить террористический акт

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Курганской области установили личность студента, высказывавшего намерения совершить террористический акт с применением взрывчатого вещества в вузе. Его госпитализировали в Курганскую областную психоневрологическую больницу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области в четверг.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлен учащийся одного из вузов региона, который высказывал намерения совершить террористический акт в учебном заведении с применением взрывчатого вещества. <…> В настоящее время молодой человек госпитализирован в Курганскую областную психоневрологическую больницу, специалистами поставлен первичный диагноз "расстройство личности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, со слов сокурсников, молодой человек отличается замкнутостью, склонен к депрессии и периодически проявляет приступы немотивированной агрессии, а в общении с преподавателями выражал "эмоциональное недовольство". Также выяснилось, что в период учебы в школе он систематически подвергался издевательствам со стороны одноклассников, ему пришлось пройти курс лечения в психиатрической больнице.

"Сотрудникам УФСБ студент подтвердил, что высказывал намерения совершить теракт в здании вуза, однако конкретных действий по исполнению замысла не предпринимал. В ходе обследования по месту его проживания осуществлен осмотр жилья, исследован компьютер, ноутбук, мобильный телефон, социальные сети. Взрывчатых веществ, зажигательных смесей, оружия, а также признаков их приготовления и производства не обнаружено. Сведений, свидетельствующих о подготовке террористического акта и иных преступлений, не получено", - рассказали в ведомстве.