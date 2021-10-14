Суд Москвы отклонил иск фигурантки дела "Нового величия" к конвоирам МВД

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы отклонил иск осужденной по делу "Нового величия" Анны Павликовой, которая требовала 500 тыс. рублей от службы конвоирования МВД за нарушения ее прав при перевозке в суд и СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Суд отклонил иск Павликовой к ГУ МВД России по г. Москве и полку охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве", - сообщили в суде.

Павликова находилась в СИЗО с марта по август 2018 года, затем суд перевел ее под домашний арест. Ранее она также подала иск к РФ на 5 млн рублей в качестве компенсации за незаконное содержание в СИЗО. Суд удовлетворил ее иск частично: он обязал выплатить девушке 80 тыс. рублей.

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" было возбуждено по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"). По версии следствия, они намеревались захватить власть в России путем государственного переворота. Сами фигуранты дела утверждают, что идею создания подобной организации им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ.