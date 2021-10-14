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МЧС отправило дополнительные силы на тушение торфяника в Екатеринбурге

В торфянике сохраняется тление очагов на площади 4,2 га

ТАСС, 14 октября. Группировка пожарных, участвующая в тушении торфяника на окраине Екатеринбурга, увеличена на 30 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Дополнительно к месту тушения пожара прибыла аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Свердловской области в количестве 30 человек. Кроме того, количество торфяных стволов увеличено до 26. Работы по тушению тлеющего торфяника продолжаются", - сказали в ведомстве.

Всего в работах по проливке торфяника задействовали группировку из 88 человек и 26 единиц спецтехники. В торфянике сохраняется тление очагов на площади 4,2 га. Из-за тления и погоды ведомство прогнозирует появление плотного тумана утром в пятницу на юге Екатеринбурга.

14 октября жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. В  четырех микрорайонах города выявили превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

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