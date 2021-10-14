В Петербурге посредника при даче взятки в 12 млн рублей приговорили к 7,5 года колонии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор в отношении двух посредников при передаче взятки сотруднику таможни в размере 12 млн рублей, одному из них назначили наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму - штраф в размере 2,5 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В Санкт-Петербурге вынесен приговор в отношении двух посредников при передаче взятки сотруднику таможни в размере 12 млн рублей. <…> Петроградским районным судом Санкт-Петербурга бывшие сотрудники таможни признаны виновными, одному из них назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, второму - штраф в размере 2,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.

Следствие и суд установили, что с ноября 2018-го по март 2019 года указанные лица, действующие как посредники, на систематической основе передавали взятки в размере $3,5 тыс. от взяткодателя старшему государственному таможенному инспектору таможенного поста Балтийской таможни за каждую декларацию на товар, по которым взяткополучателем вносились ложные сведения об убытии табачных изделий. Всего внесли сведения по 51 декларации на товар. За указанные действия посредники передали взятку в размере $178,5 тыс., что эквивалентно сумме около 12 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела изъяли крупную денежную сумму, в том числе более $660 тыс., на которые наложен арест.