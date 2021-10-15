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Дымка из-за тлеющих торфяников сохраняется в Екатеринбурге

Предельно допустимая концентрация большинства вредных веществ пришла в норму

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Дымка из-за тлеющих на юге города торфяников сохраняется в отдельных районах Екатеринбурга. Показатели ПДК по большинству вредных веществ пришли в норму, сообщил исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Иван Павленко.

"Работы по обводнению торфяника продолжаются. В отдельных районах города Екатеринбурга наблюдался туман с легким запахом дыма. Роспотребнадзор провел замеры, все показатели в норме за исключением превышения по дисперсной пыли в 1,06 раза", - сказал он.

В пресс-службе добавили, что МЧС наращивает группировку, в работах по ликвидации тления задействованы 130 человек и 33 единицы спецтехники. Спасатели всю ночь продолжали проливку тлеющих очагов. "Дополнительно направлены спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России с насосно-рукавным комплексом "Шквал". Уникальность данного оборудования для тушения состоит в его производительности: подача воды составляет до 400 л/сек на расстояние в несколько километров от водоисточника до очага пожара", - уточнили там.

В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение в четырех микрорайонах города: Автовокзал, Солнечный, Ботанический и Краснолесье. По данным Уральского гидрометцентра, рассеивание вредных примесей ожидается 17 октября. До этого времени объявлены неблагоприятные метеорологические условия.

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