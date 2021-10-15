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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае

На месте работают сотрудники полиции

БАРНАУЛ, 15 октября. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись на федеральной трассе А-321 в Алтайском крае, в результате четыре человека получили травмы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Алтайскому краю в пятницу.

Столкновение трех автомобилей произошло на автодороге А-321 в трех километрах от поселка Прутской.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь со стороны Барнаула в сторону села Павловск, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Caldina. После чего последний автомобиль столкнулся с автомобилем Land Rover. В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и пассажир автомобиля Hyundai и два пассажира автомобиля Toyota", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится проверка.

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