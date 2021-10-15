Росздравнадзор проверит больницу на Урале, где умер пациент из-за неоказанной медпомощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведет проверку по факту появившейся в СМИ информации о погибшем без присмотра врачей пациенте в больнице в регионе. Соответствующую информацию выложили на сайте федерального ведомства.

Ранее местные СМИ сообщали, что в городской больнице Первоуральска (Свердловская область) начал задыхаться и скончался пациент, который лежал в инфекционном отделении с неизвестным диагнозом. Его сосед по палате выложил в интернет видео, на котором он ходит по коридорам больницы и не может найти ни одного медицинского сотрудника.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Свердловской области проведет проверку больницы в городе Первоуральск, где пациент, по сообщениям СМИ, скончался в палате из-за неоказанной вовремя медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава, комиссия министерства проводит проверку по факту этого инцидента. Ситуация находится под личным контролем главы свердловского Минздрава Андрея Карлова. "С жалобами в адрес администрации больницы или Минздрав никто из родственников или автор съемки не обращались", - сообщили в пресс-службе.