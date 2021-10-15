В Москве трое мигрантов избили и ограбили мужчину у метро "Кузьминки"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Трое мигрантов избили мужчину около станции метро "Кузьминки" на юго-востоке Москвы и похитили у него деньги. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичной ГУ МВД России.

Как отметили в главке, по предварительным данным, минувшей ночью трое неизвестных на Волгоградском проспекте около станции метро "Кузьминки" подошли к 28-летнему мужчине, повалили его на землю и стали избивать. "Затем нападавшие открыто похитили куртку, в которой находились ключи от квартиры, документы, банковская карта и денежные средства в размере 10 тыс. рублей, и скрылись в неизвестном направлении", - сказали в пресс-службе.

Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на Зеленодольской улице. Ими оказались трое приезжих из ближнего зарубежья в возрасте от 21 года до 24 лет, без постоянного места жительства в городе Москве", - добавили в полиции, отметив, что похищенными деньгами злоумышленники успели распорядиться по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о разбое (ч. 4. ст. 162 УК РФ). Злоумышленники арестованы.