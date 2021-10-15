Полиция в Самаре начала проверку сообщения о конфликте продавца-мигранта с пожилым

САМАРА, 15 октября. /ТАСС/. Полиция организовала проверку информации в соцсетях о конфликте, произошедшем между пожилым мужчиной и продавцом-мигрантом на торговой точке в Промышленном районе Самары. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МВД по Самарской области.

"По публикации, выявленной в ходе мониторинга социальных сетей, с конфликтной ситуацией между торговцами одной из торговых точек, расположенных в Промышленном районе Самары, и пожилым человеком, сотрудниками полиции проводится проверка. Материал зарегистрирован в дежурной части отдела полиции, в настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего", - говорится в сообщении.

Запись инцидента появилась в соцсетях вечером 14 октября. На размещенном видео видно, как за пожилого мужчину заступились прохожие. По словам прохожих, мигранты якобы "ради забавы" кинули фрукт в проходившего мимо пенсионера и попали ему в глаз.