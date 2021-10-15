На производстве в Чувашии обнаружили продукцию с ДНК африканской чумы свиней

ТАСС, 15 октября. Государственная ветеринарная служба Чувашии выявила продукцию с генетическим материалом ДНК африканской чумы свиней на производстве в Козловке. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства сельского хозяйства республики по итогам внеочередного заседания правительственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

"Госветслужбой Чувашии был проведен анализ поступления на территорию Чувашской Республики свиноводческой продукции из сырья производства ООО "АПК "Агрофуд" в Белгородской области и установлен факт нахождения на складе и в производственных цехах ООО "Производственная фирма "Юлдаш", находящегося в Козловке, продукции, содержащей генетический материал ДНК африканской чумы свиней", - отмечается в сообщении.

По словам руководителя Государственной ветеринарной службы Чувашии Константина Викторова, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии, имеющиеся в инфицированном объекте продукты убоя свиней и продукты их переработки, в отношении которых установили диагноз на АЧС, подлежат изъятию в течение не более семи календарных дней со дня принятия решения об изъятии с их последующим уничтожением.

Викторов уточнил, что продукция, хранящаяся в одном помещении и перерабатывающаяся на одном оборудовании с продукцией, в отношении которой установили диагноз на АЧС, перерабатывается при температуре не менее 70 градусов, в том числе на консервы, или сжигается. Продукция после переработки подлежит реализации в пределах неблагополучной территории.