На горячую линию по борьбе с пытками в колониях сообщили о бунте в ИК-1 Владикавказа

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сообщения о начавшемся бунте в ИК-1 Владикавказа поступили на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы при ОНК, которая заработала в пятницу. Об этом сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

"На заработавшую сегодня горячую линию для заключенных и их родственников начали поступать обращения из Владикавказа, где сейчас, по сообщениям СМИ, в одной из колоний начался бунт. Некоторые близкие приехали к колонии, сообщают, что вокруг исправительного учреждения оцепление, полиция, представители СМИ. По мере появления информации будем информировать родственников о происходящем", - отметил он.

Ранее Минюст России одобрил предложение правозащитников и членов ОНК Москвы по созданию общероссийской горячей линии для сообщений о пытках заключенных в местах лишения свободы. В свою очередь заместители директора ФСИН Анатолий Якунин и Валерий Бояринев пообещали содействие в размещении информационных листов об открытии горячей линии во всех региональных учреждениях ФСИН РФ.

По данным источника ТАСС, в ИК-1 Владикавказа порядка 200 человек устроили бунт. По данным ФСИН, беспорядки спровоцировали двое осужденных из-за проведения массовых обысков.

В новость внесена правка (23:14 мск) - передается с уточнением в первом абзаце, верно - при ОНК