{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

На горячую линию по борьбе с пытками в колониях сообщили о бунте в ИК-1 Владикавказа

Некоторые близкие заключенных приехали к колонии, сообщают, что вокруг исправительного учреждения оцепление

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Сообщения о начавшемся бунте в ИК-1 Владикавказа поступили на горячую линию по борьбе с пытками в местах лишения свободы при ОНК, которая заработала в пятницу. Об этом сообщил журналистам ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

На эту тему

"На заработавшую сегодня горячую линию для заключенных и их родственников начали поступать обращения из Владикавказа, где сейчас, по сообщениям СМИ, в одной из колоний начался бунт. Некоторые близкие приехали к колонии, сообщают, что вокруг исправительного учреждения оцепление, полиция, представители СМИ. По мере появления информации будем информировать родственников о происходящем", - отметил он.

Ранее Минюст России одобрил предложение правозащитников и членов ОНК Москвы по созданию общероссийской горячей линии для сообщений о пытках заключенных в местах лишения свободы. В свою очередь заместители директора ФСИН Анатолий Якунин и Валерий Бояринев пообещали содействие в размещении информационных листов об открытии горячей линии во всех региональных учреждениях ФСИН РФ.

По данным источника ТАСС, в ИК-1 Владикавказа порядка 200 человек устроили бунт. По данным ФСИН, беспорядки спровоцировали двое осужденных из-за проведения массовых обысков.

В новость внесена правка (23:14 мск) - передается с уточнением в первом абзаце, верно - при ОНК

Теги
РоссияСеверная Осетия
В Новой Москве на стройплощадке, где оборвался трос фасадного подъемника, погиб человек
Еще один человек пострадал
Читать полностью