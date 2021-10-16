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В Москве арестовали гражданина Израиля по делу о мошенничестве в особо крупном размере

Как сообщил источник в правоохранительных органах, показания на Реваза Шмерца дал покончивший с собой Валерий Кулиш
© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве гражданина Израиля Реваза Шмерца, которому предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере, он арестован. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, показания на Шмерца дал покончивший с собой в ГСУ ГУ МВД по Москве также обвиняемый в мошенничестве Валерий Кулиш.

"В Москве сотрудниками правоохранительных органов задержан и помещен под стражу гражданин Израиля Реваз Шмерц. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), - рассказал собеседник агентства. - Давший на него показания Валерий Кулиш покончил с собой на этой неделе в одном из зданий МВД".

Официальными комментариями органов следствия и правоохранительных органов ТАСС пока не располагает. В Тверском суде Москвы ТАСС сообщили, что 18 октября в суде будет рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока ареста Шмерцу на один месяц, то есть до 19 ноября. Защита намерена просить суд об изменении меры пресечения Шмерцу на не связанную с изолированием от общества: домашний арест, запрет определенных действий и залог, установленный судом.

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