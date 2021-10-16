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В МЧС сообщили, что причиной возгорания торфяников в Екатеринбурге мог стать поджог

Ведомство проводит пожарно-техническую экспертизу
© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Поджог является наиболее вероятной причиной возникновения пожара в торфяниках в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Наиболее вероятной причиной возникновения пожара специалисты МЧС России считают поджог <...>. Проводится пожарно-техническая экспертиза, по итогам которой материалы будут переданы в следственные органы", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что тушение очагов тления торфяника продолжается.

"За сутки ликвидировано 5 очагов торфяного пожара, продолжают действовать 27 очагов, дополнительно проложены 5 магистральных линий для подачи воды", - добавили в ведомстве.

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