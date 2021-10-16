МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Неизвестные украли из банкоматов в Москве и Подмосковье более 3,7 млн рублей, заменив почти 750 пятитысячных купюр фальшивками, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В Московском регионе выявлен массовый вброс в банкоматы поддельных купюр номиналом 5 тыс. рублей. Всего неизвестные внесли в банкоматы 747 фальшивых купюр, изготовленных способом цветной электрофотографии, которые в последующим были зачислены на банковские счета неустановленных следствием лиц и обналичены в неустановленном следствием месте. Банку нанесен материальный ущерб на сумму свыше 3,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, речь идет о "Юникредитбанке". Факты внесения фальшивых купюр выявлены в банкоматах на Новорязанском шоссе в подмосковных Котельниках, а также на Новоясеневском и Балаклавском проспектах, Большой Тульской улице и на Комсомольской площади в Москве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража").