{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посольство РФ выясняет обстоятельства гибели российских туристов в Албании

Издание Albanian Daily News ранее сообщило, что четверо россиян были найдены мертвыми в сауне отеля в деревне Керрет
Здание посольства РФ в Республике Албании Embassy of Russia in Tirana/CC BY 3.0/Wikimedia Commons
Описание
Здание посольства РФ в Республике Албании
© Embassy of Russia in Tirana/CC BY 3.0/Wikimedia Commons

ЗАГРЕБ, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники консульского отдела посольства РФ в Албании занимаются выяснением подробностей гибели российских туристов в пятницу в сауне отеля на западе Албании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в дипмиссии.

"Выясняют подробности", - сказали в посольстве.

Издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики сообщило о том, что четверо российских туристов были найдены мертвыми в пятницу вечером в сауне отеля в деревне Керрет в округе Кавая на западе Албании. По данным издания, погибшие задохнулись. Полиция проверяет, в частности, работу системы вентиляции в сауне на предмет неисправности. Отмечается, что погибшим было от 31 года до 60 лет, это двое мужчин и две женщины.

Теги
АлбанияРоссия
Бывшего главу ЦБ Ирана приговорили к 10 годам тюрьмы по обвинению в коррупции
Также суд приговорил Сейеда Ахмада Арагчи, занимавшего пост заместителя главы ЦБ, к восьми годам лишения свободы за незаконные валютные операции
Читать полностью