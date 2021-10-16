Посольство РФ выясняет обстоятельства гибели российских туристов в Албании

ЗАГРЕБ, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники консульского отдела посольства РФ в Албании занимаются выяснением подробностей гибели российских туристов в пятницу в сауне отеля на западе Албании. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в субботу в дипмиссии.

"Выясняют подробности", - сказали в посольстве.

Издание Albanian Daily News со ссылкой на полицию республики сообщило о том, что четверо российских туристов были найдены мертвыми в пятницу вечером в сауне отеля в деревне Керрет в округе Кавая на западе Албании. По данным издания, погибшие задохнулись. Полиция проверяет, в частности, работу системы вентиляции в сауне на предмет неисправности. Отмечается, что погибшим было от 31 года до 60 лет, это двое мужчин и две женщины.