В Клину отравились 20 школьников

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Клинская городская прокуратура начала проверку после информации об отравлении 20 школьников. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура организовала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин. По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале надзорного ведомства.

В пресс-службе отметили, что по результатам проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Состояние детей

Шестеро школьников, госпитализированных с пищевым отравлением, остаются в больнице.

"В настоящее время всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, шесть детей находятся на стационарном лечении в медицинском учреждении", - сообщила Ольга Врадий.

Всего, по данным следствия, 20 школьников 15 октября обратились в больницу с признаками пищевого отравления. По данному факту начата доследственная проверка. Следователями опрошены должностные лица, истребована необходимая документация. Работниками Роспотребнадзора взяты образцы продуктов, которые употребляли дети, и направлены для проведения экспертизы. Клинская городская прокуратура также начала проверку в связи с отравлением детей.