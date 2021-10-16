Группировку по тушению торфяников под Екатеринбургом усилят дополнительной техникой

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Группировка по ликвидации пожара на торфяниках в Екатеринбурге будет усилена дополнительной техникой - бульдозерами, тракторами и мотопомпами. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Решено привлечь к ликвидации пожара дополнительную технику от администрации Чкаловского района Екатеринбурга, а именно два тяжелых бульдозера, два трактора, два бульдозера и 10 мотопомп", - сказали в пресс-службе.

В МЧС пояснили, что на сегодняшний день силы участников тушения пожара направлены на снятие поверхностного торфяного слоя в границах тления и формирование искусственного водоема вблизи места пожара, куда будут сливать воду поливомоечные машины. "Чтобы закольцевать пожар, проводится опашка. Пожарные прокладывают магистральную линию с места работы насосно-рукавного комплекса "Шквал", который прибудет к месту тушению пожара 17 октября", - добавили в ведомстве.

Кроме того, для мониторинга обстановки проводится воздушная разведка с помощью беспилотного летательного аппарата. Проливка пожара производится в непрерывном режиме. Всего к тушению пожара привлекаются 156 пожарных, курсантов, лесников, добровольцев и казаков, также задействованы 44 единицы спецтехники.

Сообщения о тлении торфяника под Екатеринбургом появились 11 октября, когда в городе появился смог. В четверг жители Екатеринбурга начали жаловаться на нулевую видимость и усилившийся запах гари из-за тлеющего торфяника. Специалисты выявили превышение примесей вредных веществ в воздухе в четырех микрорайонах города: Автовокзале, Солнечном, Ботаническом и Краснолесье. В пятницу и субботу дымка сохранилась в районах города. В пятницу городская администрация ввела режим чрезвычайной ситуации на территории Солнечного из-за тления торфяников. В МЧС наиболее вероятной причиной возникновения пожара считают поджог.