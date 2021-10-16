Суд арестовал троих обвиняемых в хулиганстве в московском метро

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы в субботу заключил под стражу на два месяца трех участников конфликта в метро, пристававшим к девушке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуре Москвы.

"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении трех мужчин, обвиняемых по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное группой лиц"), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 декабря 2021 года", - сказала глава пресс-службы Людмила Нефедова.

Она отметила, что дело находится на особом контроле прокуратуры Москвы.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили о задержании трех мужчин, которым предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном группой лиц. Им грозит до семи лет колонии. Ранее они были привлечены Кузьминским судом Москвы к административной ответственности за мелкое хулиганство во время того же конфликта в метро.

По данным следствия, вечером 12 октября в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Волгоградский проспект" до станции "Текстильщики", несколько агрессивных мужчин стали приставать к женщине, за которую заступились другие пассажиры. Как установило следствие, в ходе начавшегося конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения, выражая явное неуважение к обществу, применили насилие в отношении граждан, находящихся в вагоне электропоезда. Пассажирами с помощью средств экстренной связи был вызван наряд полиции, который пресек конфликт.