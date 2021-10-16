Два человека пострадали в ДТП с маршруткой на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Два человека госпитализировали в субботу после ДТП с участием маршрутного микроавтобуса в Туркменском округе Ставрополья. Об этом журналистам сообщили в краевом управлении ГИБДД.

"По предварительным данным, <...> водитель пассажирской "Газели", совершая маневр обгона на перекрестке (в нарушение ПДД), допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2106, водитель которого осуществлял маневр поворота налево. От удара маршрутка перевернулась. Для осмотра в больницу доставлены шесть пассажиров маршрутки, госпитализация понадобилась двоим", - говорится в сообщении.

Авария произошла около 14:00 мск на 51-м км автодороги Светлоград - Летняя Ставка - Кучерла. Маршрутка ехала из Ставрополя в Арзгир (Ставропольский край). В салоне микроавтобуса в момент ДТП находились 16 человек.

По информации Госавтоинспекции, за рулем пассажирского транспорта находился 55-летний житель Ставрополья. За последние два года к ответственности за нарушение ПДД он не привлекался. По факту автоаварии проводится проверка.