{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: из-за муссонных ливней на юге Индии погибли не менее пяти человек

Пропавшими без вести числятся не менее 12 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в юго-западном штате Керала за минувшие сутки в результате оползней, затоплений и обрушений, вызванных мощными муссонными ливнями. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, еще не менее 12 человек числятся пропавшими без вести.

Оползни произошли в округах Коттаям и Иддуки, затопления отмечены в округах Патханамтитта, Эрнакулам, Триссур и Палаккад. В штате объявлен высокий уровень тревоги.

Синоптики предупреждают, что ливни не прекратятся и в воскресенье.

Теги
Индия
В Перу в результате ДТП с участием автобуса погибли восемь человек
Кроме того, более 20 человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями
Читать полностью