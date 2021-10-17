СМИ: из-за муссонных ливней на юге Индии погибли не менее пяти человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в юго-западном штате Керала за минувшие сутки в результате оползней, затоплений и обрушений, вызванных мощными муссонными ливнями. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, еще не менее 12 человек числятся пропавшими без вести.

Оползни произошли в округах Коттаям и Иддуки, затопления отмечены в округах Патханамтитта, Эрнакулам, Триссур и Палаккад. В штате объявлен высокий уровень тревоги.

Синоптики предупреждают, что ливни не прекратятся и в воскресенье.