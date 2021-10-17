Полиция начала проверку по факту ДТП в Подмосковье, в котором погибли два человека

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Автомобиль вылетел в кювет и ударился о дерево в Ступинском городском округе Подмосковья, два человека погибли, еще четыре получили травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, отметив, что по данному факту проводится проверка.

"На 1-м км автодороги М-4 "Дон - Ступино" (г. о. Ступино, д. Псарево) водитель автомобиля BMW по не установленной пока причине совершил съезд в кювет по ходу движения с последующем наездом на дерево. В результате ДТП водитель и один пассажир погибли, еще четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Авария произошла 16 октября, в 19:17.