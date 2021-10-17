СК проверит видео с "неправомерными действиями" подростков на мемориале в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета начали проверку после публикации в социальных сетях видео, на котором группа подростков "совершала неправомерные действия" на мемориале у чаши с Вечным огнем в Новосибирске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК по Новосибирской области.

"В ходе мониторинга средств массовой информации следственными органами следственного управления СК России по Новосибирской области выявлена публикация, содержащая видеоролик с неправомерными действиями трех подростков на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личность участников инцидента. По итогам будет принято решение возбудить уголовное дело либо отказать в возбуждении.

В субботу в социальных сетях появилось видео, на котором группа детей развлекалась на мемориале, где расположена чаша с Вечным огнем, один из них бросал в огонь мусор, другой курил, третий лежал на краю чаши. В публикациях сообщалось, что действие происходит в Новосибирске. Полиция сибирского региона сообщала, что проведет проверку данной публикации.