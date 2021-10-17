Медведь напал на беременную сотрудницу цирка во время выступления в Орле

ТАСС, 17 октября. Медведь напал на сотрудницу цирка-шапито "Гранд" во время представления в Орле. Прокуратура Орловской области начала проверку в связи с этим инцидентом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Орловской области проводит проверку в связи с нападением медведя на работника цирка. В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при согласовании размещения цирка", - говорится в сообщении.

Прокуратурой будет проверено соблюдение ветеринарных требований и противоэпизоотических мероприятий при содержании животных, а также мер безопасности при организации массового мероприятия. "В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования", - уточняет пресс-служба.

Следственные органы также начали проверку по факту нападения медведя на девушку. Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, ей были причинены телесные повреждения. Следователи опрашивают сотрудников цирка и очевидцев случившегося.

В соцсетях и местных СМИ в воскресенье появилось видео, снятое во время циркового представления в Орле 16 октября. Медведь во время одного из номеров нападает на помощницу дрессировщика, женщина падает.

Как сообщили ТАСС в цирке "Гранд", пострадавшая девушка беременна, она не получила серьезных травм и не госпитализирована. "Девушка получила легкие царапины, все хорошо. Представления у нас продолжатся, медведя мы заменим", - сказал собеседник агентства.