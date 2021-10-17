Четыре пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Четыре пассажира, находившиеся в салоне автобуса "Нефаз", пострадали в результате резкого торможения транспортного средства. Их госпитализировали, сообщили ТАСС в городском ГИБДД в воскресенье.

"Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 17 октября 2021 в 12:46 около дома № 48 на проспекте Ленина водитель автобуса "Нефаз", двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Мамина Сибиряка в сторону улицы Луначарского, при торможении допустил падение пассажиров в салоне автобуса. <…> В результате происшествия пострадали женщины 27, 36, 69, 77 лет", - сообщили в ведомстве, уточнив, что пострадавшие были госпитализированы.

Водитель автобуса пояснил сотрудникам ГИБДД, что во время движения от остановочного комплекса перед его транспортным средством неожиданно остановилась автомашина. Из-за этого он экстренно затормозил, в результате чего пассажиры, находящиеся в салоне, упали.