Экс-министра физкультуры и спорта Пензенской области арестовали на два месяца

ТАСС, 17 октября. Первомайский районный суд Пензы в воскресенье на два месяца арестовал бывшего министра физкультуры и спорта региона Григория Кабельского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Арестован на два месяца, по 14 декабря включительно", - сказала собеседница агентства.

В субботу следственное управление СК РФ по региону сообщило, что Кабельский был задержан сотрудниками регионального УФСБ 15 октября при получении взятки в размере 120 тыс. рублей. По версии правоохранителей, всего он получил более 1,2 млн рублей.

По данным следствия, он получал взятки с марта 2020 по октябрь 2021 года за совершение действий, связанных с проведением спортивных мероприятий. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). В субботу губернатор региона Олег Мельниченко отправил Кабельского в отставку в связи с утратой доверия. В начале октября глава региона также уволил врио замминистра физической культуры и спорта региона Сергея Никишина в связи с утратой доверия.